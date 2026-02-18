milano cortina 2026 ecco come ab inbev celebra con stile ogni momento olimpico

AB InBev ha organizzato un evento a Milano per celebrare i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La causa è la voglia di condividere l'entusiasmo olimpico con il pubblico, creando un’atmosfera coinvolgente. Durante la serata, le lame degli atleti disegnavano arabeschi sul ghiaccio dell’Arena Milano, mentre le note del film Il Gladiatore riempivano l’aria, sottolineando il momento di tensione e vittoria. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori pronti a vivere l’evento con passione e spettacolo. La festa continua con altri appuntamenti previsti nei prossimi giorni.

Le lame tracciano arabeschi sul ghiaccio dell’Arena Milano, mentre le note poetiche del Gladiatore avvolgono la tensione di un finale olimpico che profuma di storia, almeno per il Giappone. Riku Miura e Ryuichi Kihara conquistano l’oro nel pattinaggio di figura coppie con una rimonta che lascia il segno: tecnica cristallina, emotività trattenuta poi esplosa in un crescendo che ha fatto vibrare il pubblico. L’argento ai georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava, il bronzo ai tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, che guidavano dopo il corto. Per l’Italia, Sara Conti e Niccolò Macii chiudono al sesto posto, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini dodicesimi: risultati che raccontano crescita, fatica e margini che ancora si possono colmare per assurgere alle glorie olimpiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

Milano-Cortina 2026: Cerimonia d'apertura trionfa online, l'Italia celebra stile e armonia. Parigi supera?La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha suscitato un entusiasmo che si è diffuso principalmente sui social.

