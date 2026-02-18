Milano-Cortina 2026 dominio tedesco nel bob a 2 | Lochner oro Baumgartner settimo

Johannes Lochner ha vinto l'oro nel bob a due a Milano-Cortina 2026, confermando il dominio tedesco nella disciplina. La sua corsa impeccabile ha portato il primo oro olimpico a un atleta tedesco in questa specialità, mentre il connazionale Baumgartner si è piazzato settimo. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, dove i piloti hanno sfidato le temperature fredde e le condizioni di ghiaccio.

Sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, il pilota tedesco ha dominato la concorrenza nelle quattro run di gara, stabilendo anche il record della pista nella prima manche e mantenendo costante i tempi migliori nelle successive, chiudendo con il crono complessivo di 3:39.70, nettamente al di sopra dei rivali. La Germania ha così confermato la sua supremazia in questa disciplina, andando a comporre un podio tutto tedesco con Francesco Friedrich al secondo posto e Adam Ammouri al terzo. La gara maschile del bob a 2 è stata caratterizzata da un controllo costante dei tedeschi fin dalle prime battute.🔗 Leggi su Sportface.it LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dominio assoluto della Germania! Settimo posto per BaumgartnerLa Germania ha conquistato il primo posto nel bob a due ai Giochi di Milano Cortina, un risultato che deriva dalla costanza e dalla velocità delle sue coppie. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Lochner domina la prima manche, Baumgartner può sperare nel podioLochner ha vinto la prima manche di bob alle Olimpiadi 2026, grazie a una corsa molto veloce che gli ha permesso di stabilire il nuovo record della pista. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I momenti salienti di lunedì 16 febbraio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026; Sci di fondo - Milano-Cortina 2026: dominio incontrastato per Johannes Hoesflot Klaebo nella sprint della Val di Fiemme!; Short Track, Milano Cortina 2026: la staffetta mista azzurra domina e si prende l’oro!; Loïc Meillard e gli altri: l'incredibile razzia della Svizzera a Milano-Cortina 2026. Milano Cortina: tripletta Germania sul podio del bob a 2, azzurri settimiLa prova olimpica di bob a 2 vede un dominio assoluto della Germania, che conquista oro, argento e bronzo. (ANSA) ... ansa.it Milano-Cortina 2026, Italia d’oro nell’inseguimento a squadre maschile: dominio azzurro e USA stracciati in finaleUn oro pesantissimo, conquistato con autorevolezza, che arricchisce il medagliere azzurro e conferma ancora una volta la tradizione vincente dell’Italia nelle discipline di squadra sul ghiaccio. Una ... erreemmenews.it MILANO – CORTINA 2026. LINDSEY VONN LASCIA L’ITALIA E TORNA NEGLI USA, facebook Da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026 Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti Enrico Fabris, Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello: sono loro i tre uomini jet dell’Italia del pattinaggio di velocità, gli autori della nona sinfonia d’oro azzurra i x.com