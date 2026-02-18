Milano Cortina 2026 | Azzurri in gara tra nordica curling e sci di fondo focus su qualificazioni e prove cronometrate

Milano Cortina 2026 ha visto gli atleti italiani scendere in pista per le qualificazioni e le prove cronometrate, a causa dell’intensa preparazione in vista delle Olimpiadi. Le competizioni di oggi sono state decisive per definire le squadre che rappresenteranno l’Italia nelle discipline nordiche, nel curling e nello sci di fondo. Gli atleti hanno affrontato le sfide con determinazione, concentrandosi sui risultati che potrebbero aprire loro le porte alla fase successiva. In questo giorno, ogni passo conta per conquistare un posto tra i migliori.

Milano Cortina 2026: Una Giornata di Gare Intense e di Sogni Azzurri. Milano Cortina 2026 è entrata nel vivo con una giornata ricca di competizioni che hanno visto gli atleti italiani impegnati in diverse discipline, dallo sci alpino allo short track, passando per il bob e il curling. Mercoledì 18 febbraio è stata una giornata cruciale per la spedizione azzurra, con l'obiettivo di conquistare nuove medaglie e di consolidare la presenza dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali. Nordica e Curling: Inizio di Gara per Costa, Kostner e Pittin. La giornata di competizioni è iniziata con la combinata nordica, dove Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin hanno affrontato le prove di salto dal trampolino grande.

