Milano canoni Gallera Vittorio Emanuele II oltre 80 milioni +58% in quattro anni

Il Comune di Milano ha registrato un aumento del 58% negli incassi provenienti dai canoni di locazione della Galleria Vittorio Emanuele II, raggiungendo oltre 80 milioni di euro. La causa principale di questa crescita è la riqualificazione e l’aumento delle attività commerciali nel centro storico. La gestione più attenta e strategica degli spazi ha attirato nuovi negozi di lusso, contribuendo a migliorare le entrate comunali. La tendenza si conferma negli ultimi quattro anni, segnando un trend positivo per le finanze cittadine. La Galleria continua a rappresentare un pilastro economico per Milano.

(Adnkronos) – La valorizzazione della Galleria Vittorio Emanuele II spinge le entrate correnti del Comune di Milano. Gli introiti dai canoni di concessione hanno superato gli 80 milioni di euro annui: la stima 2026 è pari a 83,5 milioni con proiezione verso quota 85 milioni. Un notevole incremento dagli anni precedenti, nel 2021 gli introiti.