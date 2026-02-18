Milano banlieue 25enne marocchino prende a sassate carabinieri e tenta la fuga arrestato | addosso 1000€ in contanti cocaina e hashish

A Milano, un giovane marocchino di 25 anni ha iniziato a lanciare sassi contro i carabinieri durante un controllo di routine. La sua fuga si è conclusa con l’arresto, dopo aver tentato di allontanarsi a piedi tra le vie della periferia. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 15 grammi di cocaina, 51 di hashish e 22 di sostanza da taglio. Accanto a queste, c’erano mille euro in contanti, un bilancino di precisione e strumenti per il confezionamento. La droga e il denaro saranno analizzati dagli investigatori.