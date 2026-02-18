Milan volata in vista Si chiacchiera troppo Mettiamo il paraocchi

Gerry Cardinale ha causato scalpore a Milano, dove si discute animatamente del futuro del club. La città vive un clima acceso, con voci che si rincorrono su possibili investimenti e nuove strategie. Nel frattempo, i tifosi si dividono tra speranze e scetticismi, mentre i rumors su un ritorno di Cardinale a San Siro si fanno sempre più insistenti.

Sul tavolo c’è di tutto. Metà febbraio, ma sembra il cenone di San Silvestro: gli strascichi di Inter-Juventus tra amarcord amari, simulazioni, sermoni e l’eterno (s)quilibrio arbitro- Var, la visita di Gerry Cardinale che potrebbe tornare a San Siro per il derby, il rendez-vous con l’amico Adriano Galliani. E ancora lo striscione apparso sabato scorso al Sinigaglia ("meglio un giorno da Fabregas che cento da Allegri") a mettere pepe sul duello filosofico tra la scuola risultatista e quella giochista, oltre all’assenza dell’invincibile e insostituibile Rabiot. Max, davanti a tutto questo po’ po’ di roba, punta dritto su pane e acqua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, volata in vista. "Si chiacchiera troppo. Mettiamo il paraocchi» Audero chiacchiera troppo: il pullman della Cremonese lo dimentica a Reggio EmiliaDurante un'intervista a Reggio Emilia, il portiere della Cremonese, Audero, si è lasciato coinvolgere in una conversazione prolungata, al punto da dimenticare il pullman della squadra. Arezzo e i lupi: in Consiglio si chiacchiera, fuori dai palazzi si conviveIn Consiglio comunale ad Arezzo si discute ancora di lupi, ma senza arrivare a soluzioni concrete. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: UAE TOUR. MILAN: SPECIALE AFFRONTARE MIO FRATELLO PER LA PRIMA VOLTA; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; Spalletti tra orgoglio e pretattica: Orgoglioso della Juve di Milano. McKennie falso 9? È l'ora di aiutarlo; Il Milan prende un nuovo attaccante: che nome. Milan, la probabile formazione contro il Bologna: chance per NkunkuLa probabile formazione del Milan in vista della sfida contro il Bologna: le possibili scelte di Massimiliano Allegri ... gianlucadimarzio.com Milan-Como, la squadra di Fabregas in trasferta vola: solo due sconfitte fin quiSarà una partita aperta e dal risultato difficilmente pronosticabile, sarà nuovamente Allegri contro Fabregas a San Siro ... msn.com «SALA ROMPE IL SILENZIO: "BASTONI HA SBAGLIATO, MA CHI CRITICA OGGI SIMULAVA IERI!". IL SINDACO DIFENDE L'INTER E CHIAMA IL MILAN ALLO STILE: VOLATA SCUDETTO AI VELENI» #InterJuve #BeppeSala #Bastoni #Kalulu #Se facebook «SALA ROMPE IL SILENZIO: "BASTONI HA SBAGLIATO, MA CHI CRITICA OGGI SIMULAVA IERI!". IL SINDACO DIFENDE L'INTER E CHIAMA IL MILAN ALLO STILE: VOLATA SCUDETTO AI VELENI» #InterJuve #BeppeSala #Bastoni #Kalulu #Se x.com