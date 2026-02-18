Milan | tegola dell’ultima ora

A poche ore dal fischio d'inizio del recupero contro il Como (stasera alle 20:45 a San Siro), il Milan i ncassa un colpo inatteso in attacco. Ruben Loftus-Cheek, reduce da un ottimo periodo di forma con gol nelle ultime uscite contro Bologna e Pisa, non sarà della partita per un problema muscolare accusato nelle ultime ore. La notizia, filtrata da Sky Sport e confermata da più fonti, ha costretto Massimiliano Allegri a rivedere i piani all'ultimo minuto, optando per una soluzione d'emergenza che mantiene alto il potenziale offensivo rossonero L'inglese, schierato spesso come seconda punta o mezzala avanzata nel 3-5-2 allegriano, si è fermato precauzionalmente per evitare aggravamenti.