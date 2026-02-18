Milan Leao fa ancora fatica fisicamente | come può essere utile per Allegri? Col Como …
Leao ha ancora difficoltà fisiche dopo l’ultima partita, a causa di un affaticamento muscolare. Questo problema limita la sua velocità e le sue capacità sul campo. Nonostante ciò, il tecnico del Milan potrebbe puntare su di lui contro il Como, soprattutto in assenza di Rabiot, che si è infortunato. Leao resta uno dei giocatori più pericolosi, ma la sua condizione è ancora da monitorare. La sua presenza sarà decisiva per la strategia di Allegri in questa partita.
Pisa-Milan 1-2, una partita complicata per il Diavolo. Nel primo tempo pochissime occasione con i rossoneri che hanno sfruttato al massimo quella più importante: cross di Athekame e gol di Loftus-Cheek. Nella ripresa l'errore di Fullkrug dal dischetto ha riaperto la partita con il Pisa che ha trovato il pareggio con Loyola. A quel punto Allegri ha deciso di cambiare piano tattico, passando al 4-3-3. A quel punto il Diavolo ha cambiato marcia, ma è servito il gol fantastico di Modric per vincere. Chi non ha impattato è stato Leao, che è entrato nelle ripresa senza spiccare. Contro il Pisa Leao non è partito da titolare, forse anche per risparmiarlo in vista della sfida contro il Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
