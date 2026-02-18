Milan il Bologna riscatta Tommaso Pobega | 7 milioni in arrivo

Il Bologna ha deciso di acquistare Tommaso Pobega dall’AC Milan, mettendo in pratica l’opzione di riscatto annunciata questa mattina. La causa è il buon rendimento del centrocampista triestino durante la stagione, che ha convinto i rossoblù a investire 7 milioni di euro. Pobega firma un contratto fino al 2028 e si prepara a iniziare una nuova avventura in Serie A. La società emiliana ha già pianificato il suo inserimento nel reparto mediano della squadra.

Il Bologna Fc 1909 ha ufficializzato in mattinata l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo di Tommaso Pobega dall'AC Milan, blindando il centrocampista triestino con un contratto valido fino al 30 giugno 2028. L'operazione, maturata a seguito del verificarsi di precise clausole di rendimento legate ai risultati sportivi del mese di febbraio, sancisce l'addio definitivo del calciatore al sodalizio rossonero dopo un legame durato oltre un decennio e culminato con la storica conquista della Coppa Italia 2025 all'ombra delle Due Torri.