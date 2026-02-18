Milan Evani lancia Allegri | È lui l’arma per scucire lo Scudetto all’Inter

Alberico Evani ha indicato Massimiliano Allegri come la chiave per battere l’Inter e conquistare lo Scudetto. Durante un'intervista, l’ex allenatore del Milan ha sottolineato come la strategia di Allegri, con le sue scelte tattiche e la gestione dei giocatori, possa fare la differenza nella sfida al primo posto. Un dettaglio importante riguarda anche le recenti vittorie del Milan, che dimostrano la crescita della squadra sotto la guida di Allegri.

Il Milan di Massimiliano Allegri riceve l’investitura ufficiale di Alberico Evani come principale antagonista dell’ Inter nella corsa verso il titolo. L’ex pilastro rossonero, intervenuto ai microfoni di Oggi Sport Notizie, ha analizzato l’evoluzione tattica della squadra, sottolineando un netto salto di qualità nelle ultime prestazioni. “Avevo pronosticato i rossoneri ai vertici già in estate, convinto che potessero contendere il primato ai nerazzurri”, ha dichiarato l’ex vice-allenatore della Nazionale, evidenziando il valore aggiunto della guida tecnica a Milanello. Secondo Evani, la concretezza dell’allenatore livornese rappresenta la garanzia per puntare a traguardi prestigiosi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Milan, Evani lancia Allegri: “È lui l’arma per scucire lo Scudetto all’Inter” Leggi anche: Biasin: “Milan favorito per lo Scudetto. Rabiot perfetto per Allegri: con lui in campo …” Zazzaroni sicuro sul Milan: “Allegri non è in corsa scudetto, lo sa anche lui”Ivan Zazzaroni ha commentato la situazione del Milan e di Massimiliano Allegri alla luce delle recenti partite di Serie A. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Allegri ridimensiona il Milan, poi si lancia nel suo gioco preferito: chissà se uscirà allo scopertoMILANO - Massimiliano Allegri l’ha detto a metà dicembre: Giocare a nascondino fa parte del gioco. Strategia studiata per provare a togliere il suo Milan dalla corsa scudetto, o almeno a metterlo un ... tuttosport.com Milan, arriva una critica pesante per Allegri: tecnico rossonero ‘sotto accusa’Il Milan finisce nel mirino di un noto giornalista per un motivo in particolare: parole durissime nei confronti di Allegri. spaziomilan.it Evani: "L' #Inter ha tante sicurezze e una rosa forte. Il #Milan ha un vantaggio e deve sfruttarlo" x.com | Un altro Milan-Juventus da ricordare è quello del 12 marzo 1989: straordinario 4-0 per i rossoneri firmato da una autorete, da un gol di Evani e da una doppietta di Mannari facebook