Il nome di Rafael Leão circola con forza tra le voci di mercato perché il Milan lo valuta come possibile obiettivo per rafforzare l’attacco. La sua buona forma ha attirato l’attenzione di diversi club europei, soprattutto dopo le ultime prestazioni decisive contro la Juventus. Nei prossimi giorni, il club rossonero potrebbe decidere di fare un’offerta per blindarlo, mentre si parla già di un possibile derby tra grandi squadre.

Calciomercato Milan, continua la stagione del Diavolo alla ricerca di un posto in Champions League, obiettivo mancato la scorsa stagione. Quest'anno infatti il Diavolo non gioca nessuna coppa europea a causa delle brutta classifica dell'annata del duo Fonseca-Conceicao. In futuro il Milan potrebbe dovere rinforzare la rosa, specialmente se gli impegni settimanali dovessero aumentare. Occhio ai movimenti in attacco. PROSSIMA SCHEDA>>> Da quanto è arrivato Massimiliano Allegri non ci sono stati molti cambi in difesa: Saelemaekers e Bartesaghi sono i quinti della difesa a tre. Mentre i centrali titolarissimi sono Tomori, Gabbia e Pavlovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, derby in vista per il bomber della Serie A: l’indiscrezione di calciomercato

Calcio Serie C, c’è il derby. Il Renate nella tana della Giana. Foschi punta su bomber KarlssonNel prossimo turno di Serie C, il derby tra Giana e Renate si presenta come un confronto importante.

Leggi anche: Calciomercato Inter, Maignan idea reale per la porta! Ma il Milan non l’ha presa bene… L’indiscrezione del Corriere della Sera

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.