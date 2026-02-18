Milan-Como | streaming gratis di Serie A

Il match tra Milan e Como si gioca questa sera al “Meazza” dopo dieci giorni dalla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. La partita fa parte della 24ª giornata di Serie A e inizia alle 20:45. Il calcio torna protagonista nello stadio milanese, che recentemente ha ospitato l’evento per le Olimpiadi invernali. Gli appassionati possono seguire la partita in streaming gratuito.

A dieci giorni dalla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026, il “Meazza” torna alla sua vocazione calcistica per il recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como, con fischio d’inizio fissato per le 20:45. La sfida, inizialmente posticipata per l’indisponibilità dell’impianto e oggetto di una singolare quanto discussa ipotesi di delocalizzazione a Perth, rappresenta uno snodo cruciale per la gestione di Massimiliano Allegri: una vittoria permetterebbe ai rossoneri di portarsi a sole cinque lunghezze dalla capolista Inter e, soprattutto, di scavare un solco decisivo sulle inseguitrici Champions dopo i passi falsi di Juventus, Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Milanzone.it

