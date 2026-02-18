Milan-Como | streaming gratis di Serie A
Il match tra Milan e Como si gioca questa sera al “Meazza” dopo dieci giorni dalla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. La partita fa parte della 24ª giornata di Serie A e inizia alle 20:45. Il calcio torna protagonista nello stadio milanese, che recentemente ha ospitato l’evento per le Olimpiadi invernali. Gli appassionati possono seguire la partita in streaming gratuito.
A dieci giorni dalla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026, il “Meazza” torna alla sua vocazione calcistica per il recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como, con fischio d’inizio fissato per le 20:45. La sfida, inizialmente posticipata per l’indisponibilità dell’impianto e oggetto di una singolare quanto discussa ipotesi di delocalizzazione a Perth, rappresenta uno snodo cruciale per la gestione di Massimiliano Allegri: una vittoria permetterebbe ai rossoneri di portarsi a sole cinque lunghezze dalla capolista Inter e, soprattutto, di scavare un solco decisivo sulle inseguitrici Champions dopo i passi falsi di Juventus, Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Milanzone.it
SERIE A STREAMING | Como-Atalanta streaming gratisOggi pomeriggio alle 15, al stadio Sinigaglia, si gioca Como contro Atalanta.
Lazio-Como: diretta streaming gratis di Serie ALazio-Como è l'incontro della 21ª giornata di Serie A, in programma lunedì 19 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico.
Milan-Lecce 1-0: gol e highlights | Serie A
Argomenti discussi: Dove vedere Napoli-Como stasera in tv: diretta gratis per il quarto di finale della Coppa Italia; Como - Milan Serie A Enilive; Milan-Como, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Milan-Como: orario e dove vederla in TV e streaming.
Milan-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI rossoneri di Allegri sfidano i lariani di Fabregas nel match di San Siro, valevole per il recupero della 24esima giornata ... tuttosport.com
Milan-Como, dove vedere oggi in TV e streaming il recupero di Serie A: orario e formazioniOggi si gioca a San Siro il recupero di campionato Milan-Como, con fischio di inizio alle 20:45. Allegri non avrà Rabiot, Fabregas Morata entrambi squalificati. Diretta TV e in streaming in esclusiva ... fanpage.it
Verso Milan-Como, i precedenti: rossoneri imbattuti da oltre 40 anni. I lariani a San Siro… facebook
Milan-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com