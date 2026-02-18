Milan-Como numeri e dove vederla | ecco tutto ciò che c’è da sapere

Il match tra Milan e Como si gioca mercoledì 18 febbraio 2026 alle 20:45 a Milano, a causa di un accordo tra le due squadre. Il Milan punta a consolidare la sua posizione in classifica, mentre il Como cerca punti importanti per uscire dalla zona retrocessione. La partita si svolge allo stadio San Siro, dove i tifosi si preparano a sostenere le rispettive squadre. Biglietti e streaming saranno disponibili sul sito ufficiale del club e su alcune piattaforme sportive. La partita promette emozioni fin dai primi minuti.

Milan-Como, partita valida per il recupero della 24^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il Diavolo alla ricerca dei tre punti dopo la bella vittoria esterna contro il Pisa. Ecco la preview ufficiale di Milan-Como (qui le ultime di formazione) dal sito ufficiale rossonero. (fonte: acmilan.com) - Il Milan si prepara ad affrontare il Como nella 24ª giornata di Serie A, in programma il 18 febbraio alle 20.45 a San Siro. I rossoneri di Allegri sono in un buon periodo e vogliono cercare di consolidarsi. Il presente è la Serie A, questa la Match Preview. Il Milan arriva da un'ampia serie di risultati positivi che lo stanno mantenendo stabilmente al secondo posto, in scia alla vetta e con un piccolo margine rispetto alla concorrenza.