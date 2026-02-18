Milan-Como le formazioni ufficiali | Nkunku titolare

Il Milan affronta il Como nel recupero della 24ª giornata di Serie A a causa di un rinvio. La partita si gioca in un momento decisivo, con i rossoneri pronti a conquistare punti fondamentali per avvicinarsi all’Inter prima in classifica. Nkunku partirà titolare, deciso a fare la differenza in campo. I giocatori sanno che una vittoria potrebbe cambiare le sorti della stagione. La sfida si svolge allo stadio San Siro, davanti a un pubblico ansioso di vedere i propri beniamini in azione.

Il Milan si gioca il tutto per tutto contro il Como nel recupero della 24ª giornata di Serie A, una sfida spartiacque che mette in palio le residue speranze di aggancio all’ Inter capolista. Con i nerazzurri distanti 8 lunghezze, il tecnico Massimiliano Allegri rompe gli indugi e lancia dal primo minuto il tandem d’attacco composto da Rafael Leao e Christopher Nkunku, rinunciando inizialmente a Pulisic. La notizia del giorno è però l’impiego del fuoriclasse Luka Modric nel cuore del centrocampo, chiamato a dirigere le operazioni in un momento di massima pressione per il club rossonero. “Dobbiamo vincere per alimentare il sogno scudetto e dare continuità ai tre punti ottenuti a Pisa”, ha dichiarato l’allenatore livornese nel pre-partita, sottolineando come la formazione ufficiale sia stata dettata dalla necessità di gestire le energie dopo il recente virus gastrointestinale che ha colpito Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Le probabili formazioni di Como-Milan vedono Allegri proporre alcune novità, con rientri importanti e un possibile debutto di Nkunku in attacco.

La partita tra Como e Milan, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:45 al Sinigaglia, rappresenta uno degli incontri più attesi della 16ª giornata di Serie A.

Leao prende palla ma tira Nkunku

