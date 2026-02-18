Milan-Como la diretta da San Siro | inizia la partita!

Il match tra Milan e Como si gioca questa sera a San Siro, alle 20.45, dopo il recupero di campionato deciso dal giudice sportivo. La partita rappresenta una chance per i lariani di riscattare la sconfitta casalinga del gennaio scorso contro i rossoneri di Allegri. L’arbitro Mariano dirige il confronto, che si preannuncia intenso e combattuto. Entrambe le squadre scendono in campo determinate a ottenere i tre punti e a migliorare la propria posizione in classifica. La partita è pronta a cominciare.

Si gioca alle 20.45 a San Siro, agli ordini dell'arbitro Mariano, il recupero di campionato. Una occasione per i lariani di prendersi la rivincita dopo l'immeritata sconfitta casalinga dello scorso gennaio con i rossoneri di Allegri. Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, S.Ricci Bartesaghi; Nkunku, Leão. All. Massimiliano Allegri Como: Butez; Kempf, Jacobo Ramón, D.Carlos; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Sergi Roberto, Van der Brempt; Nico Paz, Baturina