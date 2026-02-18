Milan-Como 0-1 45? | topica di Maignan Nico Paz non perdona | Serie A News
Nico Paz ha segnato il gol decisivo al 45° minuto, causando la reazione del Milan che aveva appena rischiato di subire un gol. La partita tra Milan e Como si sta giocando allo stadio di San Siro, con i rossoneri in cerca di una vittoria importante. Maignan ha effettuato un intervento difficile, salvando il risultato in diverse occasioni. La squadra di Allegri mostra segnali di tensione, mentre i lombardi cercano di mantenere il vantaggio. Il match riprenderà tra pochi minuti con i giocatori pronti a scendere in campo.
È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i lariani di Cesc Fàbregas. La partita inizia a buon ritmo, da una parte e dall'altra, seppur con qualche errore tecnico di troppo. Con il passare dei minuti la gara si fa più tattica: Milan e Como cercano le giuste misure per poter fare male all'avversario senza rischiare più del dovuto in fase difensiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A, Milan-Como (0-1): intervallo. Gira tutto storto nel primo tempoMILAN-COMO, 0-1: FINE PRIMO TEMPO. 45' Due minuti di recupero 42' Manca un giallo enorme per Van der Brempt che commette un brutto fallo su Pavlovic 39' Si ... milannews.it
