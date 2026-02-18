Milan | buone notizie per le casse rossonere

Il Milan registra un aumento di entrate grazie alla vendita di merchandising, una mossa che ha portato a un incremento dei ricavi di circa 2 milioni di euro. La decisione di puntare su prodotti esclusivi ha attirato più tifosi, anche fuori dai confini italiani. La giornata, già intensa per il recupero contro il Como, si arricchisce di questa novità che potrebbe rafforzare le finanze del club. La società rossonera guarda con ottimismo alle prossime mosse economiche.

Buone notizie per le casse del Milan in una giornata già carica di emozioni per il recupero contro il Como. Il Bologna ha ufficializzato il riscatto a titolo definitivo di Pobega, centrocampista classe 1999 cresciuto nel settore giovanile rossonero e tornato in Emilia dopo l’esperienza della scorsa stagione. Il club felsineo ha esercitato l’opzione prevista nel contratto di prestito estivo, trasformando l’ex Spezia in un giocatore a tutti gli effetti rossoblù fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore annata L’operazione, scattata dopo il raggiungimento della condizione minima (il primo punto utile in classifica a febbraio, concretizzato dalla vittoria sul Torino), porta nelle tasche del Milan una cifra fissa di 7 milioni di euro per il riscatto vero e proprio. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

