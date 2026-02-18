Mikaela Shiffrin vince l' oro nello slalom | Ho costruito la vittoria nella mia mente trasformando la tensione in orgoglio

Mikaela Shiffrin ha vinto l’oro nello slalom, una vittoria che deriva dalla sua determinazione e preparazione mentale. La campionessa americana ha affrontato la gara con grande concentrazione, trasformando la pressione in energia positiva. La sua abilità nel mantenere il sangue freddo ha fatto la differenza, portandola al primo posto. Durante la gara, ha dimostrato di saper gestire le tensioni e di mantenere alta la concentrazione fino all’ultima porta. La sua vittoria si aggiunge a una lunga serie di successi in carriera.

L'eredità sportiva di Mikaela Shiffrin continua a crescere, alimentata da una riuscita gestione delle sfide e da una serie di trionfi che abbracciano discipline e contesti diversi. L'atleta nata a Vail ha aggiunto un nuovo oro olimpico al proprio palmarès, confermando una leadership che va oltre il dominio dello sci alpino e alimentando una storica continuità ai massimi livelli. La fuoriclasse americana ha portato a cinque i titoli mondiali individuali e ha maturato un bottino notevole di cinque Coppe del Mondo generali, accompagnate da oltre 108 vittorie e 166 podi. Tra i risultati rilevanti, spiccano nove Coppe di slalom, con la prospettiva di arrivare a dieci.