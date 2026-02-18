Mikaela Shiffrin torna campionessa olimpica di slalom dopo 12 anni! Due azzurre nelle 15

Mikaela Shiffrin ha vinto la medaglia d’oro nello slalom a Milano Cortina 2026, dopo dodici anni di attesa. La causa di questa vittoria è stata la sua determinazione e i miglioramenti rispetto alle precedenti occasioni olimpiche. La campionessa americana ha affrontato la gara con grande concentrazione, superando le avversarie e conquistando il titolo che le mancava dai Giochi di Torino 2006. La sua performance ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di sci. Due atlete italiane sono riuscite a entrare nelle prime 15 posizioni.

Dodici anni dopo Mikaela Shiffrin torna a vincere lo slalom olimpico. Proprio all’ultima occasione a Milano Cortina 2026, la campionessa americana riesce a conquistare quella medaglia d’oro che finora le era sempre sfuggita in questi giochi. Si tratta del terzo titolo olimpico in carriera per Shiffrin, che aveva vinto proprio tra i pali stretti a Sochi 2014 e poi quattro anni dopo in gigante a PyeongChang. Una supremazia schiacciante quella di Shiffrin quest’oggi. L’americana aveva già ipotecato la vittoria con una strepitosa prima manche, ma nella seconda ha comunque spinto, evitando di finire come nella prova della combinata a squadre, dove si era completamente bloccata. 🔗 Leggi su Oasport.it

