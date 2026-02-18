Mikaela Shiffrin | Si perde molto più di quanto si vinca Ogni volta mi chiedo se potrà farlo di nuovo

Mikaela Shiffrin ha commentato che nello sci si perde molto più spesso di quanto si vinca, e si chiede spesso se potrà tornare a conquistare grandi risultati. La campionessa di Vail ha appena portato a casa una medaglia d’oro alle Olimpiadi, aggiungendo un altro successo al suo incredibile percorso. La sua determinazione, nonostante le difficoltà, la spinge a continuare a sfidare i limiti. La vittoria di oggi rafforza la sua posizione tra le stelle dello sport globale. La sua prossima sfida sarà tra pochi mesi.

Mikaela Shiffrin da oggi è inserita ancor più nell'empireo dello sport. Non solo dello sci alpino. La fuoriclasse nativa di Vail, infatti, ha ulteriormente impreziosito il suo già clamoroso palmares, aggiungendo una nuova medaglia d'oro con i Cinque Cerchi. La terza della sua epopea (assieme ad una medaglia d'argento). Numeri già decisamente importanti a cui vanno aggiunti otto titoli mondiali, cinque Coppe del Mondo generali condite da 108 vittorie e 166 podi e, tra le altre, nove (tra poco molto probabilmente dieci) Coppe di slalom. Una leggenda dello sci alpino che oggi ha colto la vittoria nello slalom, a 12 anni di distanza dalla sua prima affermazione olimpica a Sochi 2014.