Mikaela Shiffrin domina e chiude con i 4 anni di frustrazione battendo il drago olimpico
Mikaela Shiffrin ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mettendo fine a quattro anni di delusioni e frustrazioni. La sua vittoria è arrivata dopo una gara intensa, in cui ha superato la rivale più temuta, il “drago” olimpico. La campionessa americana ha mostrato una tecnica impeccabile e grande determinazione sulla pista, conquistando il primo titolo olimpico. La sua impresa ha sorpreso gli appassionati di sci, che ora seguono con attenzione ogni suo movimento.
Nel contesto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Mikaela Shiffrin è tornata al centro dell’attenzione dopo una prestazione iniziale che aveva acceso la discussione sul suo rendimento olimpico. L’undicesimo posto nel gigante, vinto da Federica Brignone, è stato seguito da una reazione immediata sulle nevi dell’Olympia delle Tofane, dove l’americana ha dimostrato tempestività e gestione della gara. Nella prova inaugurale di Cortina 2026, Shiffrin ha chiuso al di sotto delle aspettative, alimentando discussioni sul percorso olimpico della campionessa. La circostanza ha messo in luce la necessità di risposte rapide e decisive in chiave competitiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Il ritorno di Mikaela Shiffrin: è oro olimpico, dominato lo slalom speciale dopo 12 anniMikaela Shiffrin ha vinto l’oro nello slalom femminile ai Giochi Olimpici, facendo un passo importante dopo 12 anni.
Mikaela Shiffrin riconquista l'oro olimpico nello slalom dopo 12 anni, due italiane in top 15Mikaela Shiffrin ha vinto l'oro nello slalom femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo 12 anni dall'ultima vittoria.
Il ritorno di Mikaela Shiffrin: è oro olimpico, dominato lo slalom speciale dopo 12 anniDopo le delusioni di Pechino 2022, la sciatrice americana domina la gara con oltre un secondo e mezzo di vantaggio sulle avversarie ... ilfattoquotidiano.it
MILANO-CORTINA - Sci: Shiffrin domina la prima manche dello slalom, azzurre indietroL'americana Mikaela Shiffrin sta dominando la prima manche di slalom speciale, ultima gara del programma olimpico di sci alpino a Milano Cortina, quando sono scese le atlete più accreditate. La statun ... napolimagazine.com
Camille Rast ha ottenuto la prima medaglia olimpica della sua carriera! La rossocrociata si è messa al collo l'argento in slalom: davanti a lei solo l'inarrivabile Mikaela Shiffrin. Wendy Holdener si è invece fermata al quarto posto a 22 centesimi dal podio facebook
Mikaela Shiffrin ha appena fatto la storia: oro nello slalom a Soci 2014, oro nello slalom a Milano Cortina 2026 12 anni dopo. #OlimpiadiInvernali2026 #MilanoCortina2026 x.com