Migranti Toscana Elisa Montemagni | La mancanza di Cpr aggravio di costi per la comunità

Elisa Montemagni, deputata della Lega in Toscana, denuncia che la mancanza di Centri di Permanenza Rimpatri (Cpr) nel territorio aumenta i costi per la comunità. La politica sostiene che senza strutture adeguate, le spese per i rimpatri si moltiplicano e si creano problemi di gestione. In alcune zone della regione, l'assenza di questi centri porta a soluzioni temporanee e più costose. Montemagni chiede interventi concreti per migliorare la situazione e ridurre i oneri economici. La discussione sui Cpr si riaccende nel dibattito pubblico locale.

Elisa Montemagni, deputata toscana Lega Salvini, interviene su Cpr, Centri permanenza rimpatri, in Toscana. Per Montemagni, "C'è qualcuno in Toscana, leggi Pd e sinistra varia, tuttora ostinato a predicare l' accoglienza diffusa che significa, alla fine, agevolare il permanere d'immigrati irregolari che delinquono, mentre noi, da sempre, riteniamo che questo loro buonismo si trasformi inevitabilmente in una criminalità diffusa". Secondo Montemagni, "La mancanza di un Cpr in Toscana nella nostra regione, comporta, oltre a palesi problemi di ordine pubblico, mettendo a rischio l'incolumità dei toscani, pure un aggravio di costi per la comunità.