Migranti | Schlein ' centinaia di morti durante ciclone Harry non passino sotto silenzio'

Sabato scorso, un ciclone chiamato Harry ha causato una tragedia nel Mediterraneo, portando alla morte di centinaia di migranti. Le organizzazioni non governative hanno confermato che molte di queste persone stavano cercando di raggiungere l’Europa su imbarcazioni sovraffollate, senza adeguate misure di sicurezza. Le notizie di naufragi e salvataggi d'emergenza si moltiplicano, ma molte vittime potrebbero essere state inghiottite dalle onde senza lasciare traccia. La direttrice delle ONG insiste: non dobbiamo ignorare questa grave perdita di vite umane.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Le Ong ci hanno avvertito che il ciclone potrebbe aver spazzato via mille persone che stavano attraversando il Mediterraneo. Sono persone che meritano di essere ritrovate, meritano di essere ricordate, sono esseri umani, non ce lo dimentichiamo, perché sappiamo che in queste stesse ore il mare purtroppo sta anche restituendo dei corpi. Ecco, se quelli sono davvero i numeri di vittime di cui parliamo, siamo davanti alla più grande tragedia del Mediterraneo, che di tragedie purtroppo ne ha conosciute tante. Per cui ci tenevo anche a parlare di questo, perché credo che di questo non si stia parlando abbastanza in questo Paese". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Migranti, strage nel Mediterraneo durante il ciclone Harry: almeno cinquanta morti e 380 dispersiDurante il passaggio del ciclone Harry, una imbarcazione partita da Sfax ha subito un grave incidente nel Mediterraneo, causando almeno cinquanta morti e 380 dispersi.

I migranti dispersi durante il ciclone HarryQuesta mattina Mediterranea ha annunciato che almeno mille migranti sono scomparsi nel Mediterraneo durante il passaggio del ciclone Harry.

