Migranti da inizio anno sbarcati 2.280

Dal primo gennaio, sulle coste italiane sono arrivati 2.280 migranti, secondo il ministero degli Interni. La maggior parte di loro è partita dai paesi del Nord Africa. Molti sbarcano nelle ore notturne, spesso a bordo di piccole imbarcazioni.

Sono finora 2.280 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni Nella giornata di ieri sono state 114 le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 823 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a febbraio. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 3.329, mentre nel 2024 furono 2.301. Dei quasi 2.300 migranti sbarcati in Italia nel 2026, 759 sono di nazionalità bangladese (33,3%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Somalia (247, 10,8%), Egitto (195, 8,5%), Algeria (174, 7,6%), Pakistan (173, 7,6%), Sudan (165, 7,2%), Guinea (118, 5,2%), Costa d’Avorio (52, 2,3%), Iran (49, 2,15%), Marocco (32, 1,4%), Mali (31, 1,4%), Sierra Leone (25, 1,1%), Camerun (24, 1,05%), Eritrea (22, 1%), Iraq (13, 0,6%) a cui si aggiungono 201 persone (8,8%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Napoli, sbarcati 113 migranti prelevati da Life SupportA Napoli sono sbarcati 113 migranti prelevati dal vessel Life Support.

