Migliori birre d' Italia EastSide Brewing vince due medaglie e una menzione speciale

EastSide Brewing, il birrificio di Latina, ha conquistato due medaglie e una menzione speciale al concorso organizzato da Unionbirrai, dopo aver presentato le sue birre durante l’evento di sabato scorso. La vittoria arriva in un momento di grande fermento per la scena della birra artigianale italiana, con numerosi produttori che competono per emergere. Tra i riconoscimenti, spicca la menzione per una birra al gusto deciso, realizzata con luppoli locali, che ha attirato l’attenzione dei giudici.

Il concorso di Unionbirrai si è svolto a Rimini. Ecco le birre vincitrici In totale 46 le categorie, e l'Eastside ha ottenuto la medaglia d'argento con la sua Molon Labe nella categoria “Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione americana (American Porter, American Stout)”; si tratta di una birra ad alta fermentazione, non pastorizzata, non filtrata, affinata in fusto e lattina. Vinta anche la medaglia di bronzo nella categoria "Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di spezie" con la sua Sinister Noise, una Pumpkin Ale dal colore ambrato realizzata con avena, luppolo Northern Brewer ed un mix di spezie miscelati e macinati per ricreare la pumpkin pie spice tanto cara agli statunitensi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Il premio che difende i dialetti d’Italia attribuisce una menzione speciale alla Biblioteca "Don Milani"

Leggi anche: Premi, Alta Irpinia Film Festival: vince il corto “Alla Svizzera”, menzione speciale per “La via degli Orologi”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.