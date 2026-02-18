Migliorare la difesa e alzare le percentuali al tiro | le priorità per il futuro

Durante le Final Eight 2026, Andrea Calzavara ha avuto una prestazione deludente, soprattutto a causa di problemi in difesa e scarsa precisione al tiro. La squadra punta a migliorare questi aspetti cruciali per le prossime partite. Gli allenatori stanno lavorando intensamente per rafforzare la fase difensiva e aumentare le percentuali di successo nei tiri. La volontà è di arrivare preparati alle sfide successive, con un’attenzione particolare ai dettagli tecnici. La squadra si concentra sui miglioramenti pratici, senza perdere di vista l’obiettivo di qualificarsi.

Durante la fase finale delle competizioni di pallacanestro, l'apporto dei singoli giocatori può risultare decisivo per il risultato complessivo della squadra. Nella partita valida per le Final Eight 2026, la prestazione di Andrea Calzavara si è distinta per il suo contributo in fase offensiva nel primo tempo, segnando un totale di 10 punti. Nel corso della prima metà dell'incontro tra Pallacanestro Brescia e Apu Udine, Calzavara ha dimostrato di saper affrontare con determinazione sia l'attacco che la fase difensiva. Nonostante le difficoltà iniziali della squadra, la sua capacità di trovare opportunità di tiro e di mantenere alta l'energia ha permesso di riscattare parte dello svantaggio accumulato all'inizio del match.