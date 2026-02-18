Migliaia di metri cubi di rifiuti con amianto gestiti senza autorizzazione | indagato imprenditore della Valtrompia

Un imprenditore della Valtrompia è indagato dopo aver gestito illegalmente migliaia di metri cubi di rifiuti con amianto. La sua attività ha coinvolto lo smaltimento di materiali derivanti dalla demolizione di un grande complesso industriale dismesso, che sono stati lasciati in giro o rimessi in circolazione senza autorizzazione. La scoperta è avvenuta durante un controllo delle autorità ambientali che ha portato alla denuncia dell'imprenditore e al sequestro di diverse aree.

Brescia, 18 febbraio 2026 – Nella provincia di Brescia è stato scoperto un presunto sistema di gestione illecita di rifiuti contenenti amianto, derivanti dalla demolizione di un vasto complesso industriale dismesso, e abbandonati o rimessi in circolazione mischiati ad altri materiali, è stato scoperto in provincia di Brescia. Indagato un imprenditore della Valtrompia. Nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Donato Greco, un imprenditore della Valtrompia risulta indagato per gestione illecita di rifiuti e abbandono. Le perquisizioni e i sequestri sono stati effettuati da militari della Guardia di Finanza e del Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia in diverse aree tra la Bassa Bresciana e l'Alta Valtrompia.