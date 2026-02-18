michelle hunziker il bikini bianco anni novanta alle maldive

Michelle Hunziker si è concessa una pausa dal freddo italiano, scegliendo le Maldive come meta. La causa? il desiderio di staccare dalla routine invernale e godersi il sole e il mare. La conduttrice ha condiviso sui social foto del suo viaggio, mostrando un bikini bianco anni Novanta mentre sorrideva sulla spiaggia con le figlie Sole e Celeste. La vacanza ha incluso momenti di relax e divertimento con amici, lontano dallo stress quotidiano. Michelle si è mostrata radiosa, immersa in un paesaggio da sogno.

Una scelta a dir poco saggia quella di Michelle Hunziker, che ha deciso di prendersi una pausa dal grigiore e dal gelo che caratterizzano l’inverno italiano: come abbiamo potuto apprendere sui social, lo scorso weekend la conduttrice è partita insieme alle figlie Sole e Celeste ed alcuni cari amici con destinazione le Maldive. L’alloggio scelto? Un resort a dir poco paradisiaco, costruito direttamente sul mare, e dunque vista tramonto. Ebbene, sono stati proprio i colori infuocati del panorama — mozzafiato — circostante a far da sfondo ad un nostalgico scatto in bikini che ha lasciato tutti a bocca aperta. 🔗 Leggi su Dilei.it

