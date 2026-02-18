Michele Mancuso il deputato regionale di Forza Italia arrestato per corruzione

Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, è stato arrestato per corruzione dopo che la procura di Caltanissetta ha trovato prove di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Le autorità hanno disposto gli arresti domiciliari, collegando il suo comportamento a un episodio specifico avvenuto nelle ultime settimane.

Il caso in Sicilia: secondo la procura di Caltanissetta, il deputato forzista, adesso ai domiciliari, avrebbe ricevuto 12mila euro per favorire un'associazione, destinataria poi di 98mila euro di fondi regionali. Sono scattati gli arresti domiciliari per Michele Mancuso, il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia indagato per corruzione "per un atto contrario ai doveri d'ufficio dalla procura di Caltanissetta". Nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, i magistrati guidati da Salvatore De Luca hanno ottenuto la misura cautelare nei confronti di Mancuso, coinvolto insieme ad altre cinque persone in una indagine sulla gestione di fondi regionali.