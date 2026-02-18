Mi-Co Italia seconda con 24 medaglie

L’Italia si conferma seconda nel medagliere dei Giochi di Milano-Cortina 2026, con un totale di 24 medaglie conquistate. La squadra azzurra ha ottenuto successi in diverse discipline, come lo sci alpino e il pattinaggio di velocità. I risultati arrivano dopo gare intense e molte sfide sui ghiacci e sulle piste, che hanno visto gli atleti italiani impegnati a dare il massimo.

0.01 L'Italia occupa sempre il secondo posto nel medagliere dei Giochi olimpici vinvernali di Milano-Cortina 2026. Dopo l'undicesima giornata di gare la squadra azzurra ha raggiunto quota 24 medaglie, 9 ori, 4 argenti, 11 bronzi. La medaglia azzurra di ieri è stata quella d'oro dell'inseguimento a squadre grazie a Davide Ghiotto,Andrea Giovannini e Michele Malfatti. Guida il medagliere la Norvegia con 31 medaglie, 14 ori, 8 argenti e 9 bronzi. Gli Usaestano al terzo posto con 21 medaglie (6 ori, 10 argenti e 5 bronzi).🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

