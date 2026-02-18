Mi-Co Italia seconda con 24 medaglie

L’Italia si conferma seconda nel medagliere dei Giochi di Milano-Cortina 2026, con un totale di 24 medaglie conquistate. La squadra azzurra ha ottenuto successi in diverse discipline, come lo sci alpino e il pattinaggio di velocità. I risultati arrivano dopo gare intense e molte sfide sui ghiacci e sulle piste, che hanno visto gli atleti italiani impegnati a dare il massimo.

0.01 L'Italia occupa sempre il secondo posto nel medagliere dei Giochi olimpici vinvernali di Milano-Cortina 2026. Dopo l'undicesima giornata di gare la squadra azzurra ha raggiunto quota 24 medaglie, 9 ori, 4 argenti, 11 bronzi. La medaglia azzurra di ieri è stata quella d'oro dell'inseguimento a squadre grazie a Davide Ghiotto,Andrea Giovannini e Michele Malfatti. Guida il medagliere la Norvegia con 31 medaglie, 14 ori, 8 argenti e 9 bronzi. Gli Usaestano al terzo posto con 21 medaglie (6 ori, 10 argenti e 5 bronzi).🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Milano-Cortina, Malagò "Sei medaglie in 24 ore, giornata incredibile"Malagò definisce la giornata come Europei Giovanili Karate, l'Italia torna a Roma con 15 medaglieL’Italia torna a Roma con 15 medaglie dagli Europei Giovanili di Karate di Limassol. Mattarella all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Federica Brignone e Lisa Vittozzi, gli ori dei record per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali 2026, oro Lollobrigida e Brignone. Fontana argento nei 500 metri; Italrugby, gli Azzurri convocati per il match contro l’Irlanda. Domenica d’oro per l’Italia: Brignone e Vittozzi trascinano gli Azzurri oltre il record di...AGI - Quando mancano sette giornate alla fine di Milano Cortina 2026, l'Italia Team ha già centrato la sua mission: battere il numero di medaglie in un'edizione dei Giochi invernali. Le 20 medaglie di ... msn.com MI-CO: secondo oro super Brignone in gigante, 4a Dalla MeaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Il medagliere di Milano-Cortina 2026: l’Italia è seconda con ventiquattro medaglie x.com Il Sole 24 ORE. . Giorgia Meloni è volata ad Addis Abeba per la seconda edizione del vertice Italia-Africa, il summit di lancio del cosiddetto Piano Mattei per l’Africa. L’obiettivo è irrobustire i rapporti con un Continente al cuore dell’agenda di politica estera italia facebook