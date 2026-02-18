Metteva pietre sui binari arrestato

Un giovane di 20 anni è stato arrestato nel Bolognese dopo aver messo pietre sui binari ferroviari alle 18.30. I Carabinieri sono intervenuti subito e lo hanno fermato sul posto. Durante la perquisizione nella sua casa, hanno trovato oggetti collegati all’estremismo antagonista, tra cui volantini e abiti con simboli riconducibili a gruppi radicali. L’uomo aveva già manifestato comportamenti sospetti nelle settimane precedenti. La polizia sta continuando le indagini per capire se ci siano altri complici o piani più ampi.

Sabotaggio sui binari a Bologna, 20enne arrestato mentre metteva pietre sui binari all'arrivo del treno