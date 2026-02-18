Metromare seconda tratta nel limbo | due anni di ritardi e ora spunta il giallo dell' aumento dei costi

Metromare ha accumulato due anni di ritardi e ora emerge un mistero sui costi cresciuti, che rischiano di far saltare il budget previsto. Il progetto, che prevede l’estensione della linea principale, ha subito continui rallentamenti e ora si parla di un aumento imprevisto delle spese, che potrebbe bloccare tutto. La questione dei costi ha generato tensioni tra le imprese coinvolte e le autorità locali, rendendo ancora più difficile rispettare le scadenze iniziali.

Il collegamento Stazione–Fiera resta bloccato tra burocrazia, aumento dei costi e verifiche tecniche: i 55 milioni stanziati potrebbero non bastare. Intanto Pmr affronta anche il nodo del futuro assetto gestionale Il secondo tratto del Metromare resta avvolto dall'incertezza tra ritardi, iter burocratici e possibili aumenti dei costi. I 55 milioni di finanziamento statale potrebbero non bastare e si attendono verifiche tecniche per quantificare le risorse aggiuntive necessarie. Intanto slitta l'avvio dei cantieri, mentre resta aperto anche il nodo della guida di Pmr. Dopo il primo stop dal 9 al 13 febbraio, riprende domani, lunedì 16, la parziale interruzione della ferrovia Metromare nella tratta Porta San Paolo – Magliana. La chiusura è prevista nella fascia oraria 11 – 16:30. Fino a venerdì 20 continueranno i lavo