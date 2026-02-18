Metromare il M5S | Ritardi e soppressioni ora basta | non c’è più tempo

Metromare, il Movimento 5 Stelle denuncia ritardi e soppressioni frequenti, chiedendo interventi immediati. Da settimane, i pendolari segnalano treni cancellati senza preavviso e tempi di attesa che superano le 30 minuti. La situazione si aggrava, soprattutto nelle ore di punta, creando disagi quotidiani a chi si sposta tra Ostia e Roma. I cittadini chiedono risposte concrete e interventi rapidi per migliorare il servizio. La questione resta al centro del dibattito pubblico e non può più aspettare.

Ostia, 18 febbraio 2026 – "La tratta ferroviaria Roma–Lido rappresenta oggi una priorità non più rinviabile per il territorio. Ritardi, soppressioni, disservizi e criticità legate alla sicurezza non sono più tollerabili, soprattutto alla luce dei disagi che negli ultimi mesi, anche a causa del maltempo, hanno colpito in maniera ancora più pesante pendolari, studenti e lavoratori". E' quanto si legge in una nota di Antonino Di Giovanni, rappresentante del Gruppo M5S del Municipio X "La Roma–Lido non può essere considerata una linea secondaria: è un'infrastruttura strategica che collega Roma al suo mare, attraversa quartieri densamente popolati e costituisce un asse fondamentale della mobilità urbana e metropolitana.

