Metro C il 25 febbraio partono i lavori per le 4 fermate Chiesa Nuova Piazza Pia Ottaviano e Mazzini

Il Comune di Roma ha annunciato che il 25 febbraio inizieranno i lavori per le fermate Chiesa Nuova, Piazza Pia, Ottaviano e Mazzini della nuova linea Metro C. La scelta di partire con queste quattro stazioni mira a migliorare i collegamenti nel centro storico, riducendo i tempi di percorrenza. Contemporaneamente, si pianificano gli interventi per le stazioni Auditorium e Farnesina, che partiranno entro luglio 2026. I cantieri si protrarranno fino al 2037, coinvolgendo diversi quartieri della capitale.

I cantieri per le stazioni Auditorium e Farnesina, saranno avviati entro il mese di luglio 2026. I lavori di tutte le nuove stazioni Chiesa Nuova, Piazza PiaCastel Sant'Angelo, Ottaviano, Mazzini, Auditorium, Farnesina, si concluderanno nel 2037.🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli, le stazioni metro Linea 2 piazza Amedeo e Montesanto chiudono per lavori a febbraio e marzoA Napoli, le stazioni della metropolitana di piazza Amedeo e Montesanto sulla Linea 2 saranno chiuse a febbraio e marzo per lavori di adeguamento finanziati dal PNRR. Leggi anche: Linea 2 metro Napoli, via ai lavori per la nuova stazione di Piazza Cavour Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trasporti nell'Île-de-France: informazioni sui prossimi lavori e chiusure; Trasporti nell'Île-de-France: informazioni sui prossimi lavori e chiusure; Milano abbatte le barriere: 80 milioni per rendere la metropolitana inclusiva. Metro C Roma, al via il 25 febbraio i cantieri della tratta T2 fino a MazziniPresentati in Campidoglio i progetti delle future fermate: prima fase operativa da fine febbraio, entro luglio al via i lavori per la tratta T3 Auditorium-Farnesina ... rainews.it Metro C, via ai lavori del T2: costruzione di quattro stazioniSono Chiesa Nuova, Stazione San Pietro, Ottaviano e Clodio-Mazzini; Gualtieri: A Farnesina nel 2037 (AGI) Partiranno il 25 febbraio i lavori della tratta T2 della Metro C di Roma, con quattro nuove ... terzobinario.it Metro C, le immagini dei render della nuova tratta T2. Ecco le 4 stazioni da Chiesa Nuova a Mazzini facebook Completamento linea #MetroC: partono i cantieri Avvio dei lavori della nuova tratta T2 con le 4 fermate Chiesa Nuova, Piazza Pia, Ottaviano e Mazzini fissato per il 25/2 Entro luglio avvio dei cantieri tratta T1, stazioni Auditorium e Farnesina Info ow.ly/hUY x.com