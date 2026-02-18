Metro C di Roma | Via ai lavori per la T2 10 anni per collegare centro e periferia entro il 2036

La Metro C di Roma ha avviato ufficialmente i lavori per la tratta T2, con l’obiettivo di collegare il centro e le periferie entro il 2036. La decisione deriva dalla necessità di ridurre i tempi di spostamento e migliorare la mobilità urbana. Il progetto prevede la realizzazione di nuove stazioni e infrastrutture, coinvolgendo numerosi cantieri in tutta la città. La città si impegna a completare questa importante opera nel decennio, offrendo una soluzione concreta ai problemi di traffico e congestione. I lavori continueranno senza sosta nei prossimi anni.

Roma, Metro C: Via ai lavori per la tratta T2, dieci anni per collegare centro e periferia. Roma si prepara a un importante passo avanti per la sua rete metropolitana. A partire dal 25 febbraio prenderanno il via i lavori per la realizzazione della tratta T2 della linea C, un collegamento strategico che unirà la zona di Torre Argentina a piazza Mazzini attraverso quattro nuove stazioni. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, è completare l'intera linea fino a Farnesina entro il 2036, migliorando l'accessibilità e decongestionando il traffico in una delle città più complesse d'Italia.