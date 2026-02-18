Meteo Roma del 18-02-2026 ore 19 | 15

Il meteo di venerdì 18 febbraio 2026 ha portato pioggia e nuvole in diverse regioni italiane, causando disagi alla circolazione. Al nord, le condizioni si sono mantenute stabili al mattino, ma nel pomeriggio sono aumentate le nuvole con piogge sulla Liguria. Al centro, il cielo è rimasto sereno fino al pomeriggio, quando si sono intensificati gli addensamenti sulla Toscana. Al sud, le piogge sono arrivate durante la notte, soprattutto sul versante tirrenico. Le temperature sono scese e il vento soffia da ovest su tutta l’Italia.

