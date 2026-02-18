Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

La protezione civile della Regione Umbria ha annunciato le previsioni meteo per i prossimi due giorni, a causa delle condizioni climatiche in peggioramento. Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, le temperature scenderanno e si prevedono piogge diffuse, con particolare intensità nelle zone collinari e lungo la valle del Tevere. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle allerte in vigore e a essere pronti a eventuali disagi.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 febbraio. Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 19 febbraio “nuvoloso o molto nuvoloso con piogge diffuse e locali temporali. Venti: da moderati a forti di Libeccio, rinforzeranno fino a burrasca nelle ore centrali della giornata con raffiche fino a burrasca forte in Appennino. Ventilazione in decisa attenuazione in nottata. Temperature: massime stazionarie o in lieve calo; minime in sensibile aumento”. Venerdì 20 febbraio “variabile con residue precipitazioni più probabili in Appennino e tendenza a schiarite progressivamente più ampie.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

