Metamofosi bestiali al Teatro del Baraccano

Il Teatro del Baraccano ospita “Metamorfosi bestiali”, un concerto dedicato alla Giornata della Donna. L’evento combina musica e testi per esplorare il tema delle trasformazioni e delle creature mitiche. La serata si concentra su diversi stili, dalla poesia di Ovidio alle composizioni di John Cage, passando per le melodie dei Navajo e il minimalismo americano. Il pubblico ascolterà brani che raccontano di mutamenti e di esseri fantastici, creando un’atmosfera coinvolgente e immaginifica. La serata si conclude con una performance dal vivo di musica sperimentale.

Il percorso immaginario proposto da "Flos musicae" toccherà tutte queste tappe, e non mancheranno altre sorprese: un quiz a premi sul programma musicale e letterario metterà alla prova le capacità del pubblico!In palio due biglietti per uno spettacolo della stagione 2026 del Teatro del Baraccano.