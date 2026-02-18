Riccardo Mergoni ha conquistato il titolo provinciale 2026 di scacchi a Sarzana, dopo aver battuto tutti gli avversari nel torneo organizzato al centro “Barontini”. Sono stati 41 i giocatori che si sono sfidati nella competizione, tenutasi nella sede del circolo scacchistico della Spezia. Mergoni ha dimostrato grande abilità, portando a casa una vittoria che lo rende campione della provincia.

Riccardo Mergoni è il campione provinciale 2026, vincitore del torneo di scacchi della Spezia. Il campionato, a cui hanno partecipato 41 giocatori, si è svolto al centro “Barontini“ di Sarzana la sede del circolo scacchistico locale. Il centro si è trasformato in un punto d’incontro per appassionati provenienti da tante città fra cui Alessandria, Ancona, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Mantova, Pisa, Lucca, Livorno, Massa e Roma. Mergoni, trentenne iscritto al circolo Asd Spezia per gli Scacchi, si è assicurato la vittoria con un punteggio di 4.5 su 5. Si sono fatti valere anche gli scacchisti sarzanesi, come il secondo classificato Pietro Franchi con quattro punti, il primo degli under 12 Dario Zampolini e Giacomo Viola secondo nella fascia B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mergoni scacco matto. Ha messo il sigillo sul titolo provinciale

