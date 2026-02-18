Mercoledì delle ceneri il rito con Papa Leone che apre la Quaresima

Mercoledì delle Ceneri, Papa Leone ha celebrato il rito che segna l'inizio della Quaresima, sottolineando il dolore causato dalla guerra in Ucraina. Durante la cerimonia nella Basilica di Santa Sabina, il Papa ha parlato del peso delle ceneri come simbolo delle sofferenze di intere città devastate dal conflitto. Ha invitato i fedeli a riflettere sulle difficoltà del mondo e sull’importanza di ritrovare solidarietà. La celebrazione ha attirato molti fedeli desiderosi di partecipare a questo momento di inizio.

“Nelle ceneri il peso di un mondo che brucia, di intere città disintegrate dalla guerra”. Continui riferimenti all’attualità da parte di Papa Leone nel rito di benedizione e imposizione delle Ceneri, questo pomeriggio nella Basilica di Santa Sabina all’Aventino. Servizio di Paolo Fucili. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mercoledì delle ceneri, il rito con Papa Leone che apre la Quaresima Cos’è il Mercoledì delle Ceneri, il rito che tra sacro e profano segna l’inizio della QuaresimaIl Mercoledì delle Ceneri, giorno in cui milioni di persone si spostano con una croce di cenere sul volto, segna l’avvio della Quaresima. Quaresima 2026: Mercoledì delle Ceneri, tra storia, fede e il significato del rito millenario di purificazione.Il Mercoledì delle Ceneri del 18 febbraio 2026 ha aperto ufficialmente la Quaresima, un rito che risale a secoli fa e che rappresenta un momento di riflessione e purificazione per molti fedeli. Mercoledì delle ceneri, il rito con Papa Leone che apre la Quaresima Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le ceneri, il digiuno, il viola, i milanesi in ritardo: tutti i segni dell'inizio di Quaresima; Mercoledì delle Ceneri: al via la Quaresima; Mercoledì delle Ceneri 2026: significato, origine, digiuno e tutto quello che c’è da sapere; Le Ceneri - Chiesa di Padova. Mercoledì delle ceneri: il significato spirituale e simbolicoIl Mercoledì delle Ceneri inizia è proprio oggi, 18 febbraio, ed è il giorno nel quale ha inizio la Quaresima, il periodo di quaranta giorni che precede la Pasqua di Risurrezione ... eticamente.net Mercoledì delle Ceneri, in Duomo a Como la messa che segna l’inizio della QuaresimaConvertitevi e credete al Vangelo. Questa frase ha scandito l'imposizione delle Ceneri nella celebrazione presieduta, questa mattina dal Vescovo di ... espansionetv.it 18 febbraio, Le Ceneri. #osservatori (Grazie a papa Leone per aver ispirato questo post) x.com Papa Leone, l’avvistamento tra la folla: “È proprio lei!”, incredulità generale facebook