Mercoledì delle Ceneri, Beschi ha inaugurato la Quaresima sottolineando il percorso di ricerca di pace e giustizia. Durante la cerimonia, il vescovo ha invitato i fedeli a riflettere sulla responsabilità individuale e collettiva in un momento di crisi globale. La messa si è svolta nella chiesa di San Giovanni, con la partecipazione di molte persone che hanno ricevuto le ceneri come simbolo di rinascita e rinnovamento. La celebrazione segna l'inizio di un cammino di introspezione e impegno.

LA CELEBRAZIONE. Si è aperto con la Messa solenne del mercoledì delle Ceneri il cammino quaresimale. Il rito, presieduto in Cattedrale dal Vescovo Francesco Beschi, ha visto la partecipazione anche dei giovani seminaristi; tra i numerosi concelebranti il Vicario generale monsignor Davide Pelucchi, il vicario monsignor Michelangelo Finazzi, il parroco monsignor Claudio Dolcini, il rettore del seminario don Gustavo Bergamelli, il vicerettore don Tommaso Frigerio, don Mattia Magoni. La celebrazione è stata accompagnata dalla Cappella musicale del Duomo. «Il cammino quaresimale che oggi inizia – ha detti il vescovo Beschi introducendo la celebrazione- ci ricorda la nostra condizione di fragilità e debolezza, ma Dio ci ha consegnato il Figlio invitandoci a scorgere in Lui il suo volto compassionevole e misericordioso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Mercoledì delle Ceneri, Beschi: «Quaresima itinerario di ricerca di pace e giustizia»

Mercoledì delle Ceneri 2026: Quaresima tra riflessione, giustizia sociale e ricerca di valori in un’Italia che cambia.Il Mercoledì delle Ceneri del 2026, che cade il 18 febbraio, segna l'inizio della Quaresima in Italia.

Mercoledì delle Ceneri in cattedrale, primo appuntamento di Quaresima e veglia delle QuarantoreMercoledì 18 febbraio, l’Arcivescovo ha celebrato la Messa in cattedrale alle 18, dando inizio alla Quaresima e alla veglia delle Quarantore, dopo le funzioni delle 8 e delle 11.

