Mercato dei telefoni usati esplode scopri perché
Il mercato dei telefoni usati cresce rapidamente, spinto dall’aumento delle richieste durante il ciclo di aggiornamento 2025. Circana e B-Stock segnalano un record di trade-in, con numeri che non si vedevano da anni. Sempre più consumatori preferiscono rivendere il vecchio smartphone per acquistarne uno nuovo a prezzi più bassi. Questa tendenza si registra in molte parti del mondo, anche grazie alla maggiore consapevolezza ambientale. Nei prossimi mesi, il settore continuerà a mostrare segnali di forte espansione.
questo approfondimento analizza l’aumento della domanda di telefoni usati, supportato da dati di Circana e B-Stock che indicano picchi storici nei trade-in durante il ciclo di aggiornamento 2025, con una domanda globale in crescita. domanda di telefoni usati ai massimi storici. andamento globale. secondo i dati di Circana e B-Stock, la richiesta di telefoni usati è ai livelli più elevati mai registrati, soprattutto nel periodo di rinnovo delle famiglie di dispositivi. la domanda non si limita agli usa, ma è estesa a mercati internazionali. la maggioranza dei telefoni scambiati risulta essere proveniente da oltre tre generazioni fa, il che suggerisce una tendenza a trattenere i dispositivi per periodi più lunghi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Pixel fold: perché samsung e apple sembrano concordare sul futuro dei telefoni pieghevoliSamsung e Apple sembrano andare nella stessa direzione sui telefoni pieghevoli.
Garlasco, la Cassazione dice no al sequestro dei dispositivi dell’ex pm Mario Venditti: perché ora pc e telefoni devono essere restituitiLa Cassazione ha respinto la richiesta di sequestro dei dispositivi dell’ex pm Mario Venditti, ordinando la loro restituzione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Smartphone attivi: 1 su 5 è un Galaxy. Oltre un miliardo di Samsung in uso nel mondo; Rapporto: uno smartphone su quattro nel mondo è ora un iPhone; Quale BlackBerry scegliere (febbraio 2026); Sanremo, rifiuti e ambiente: il Lions Matutia incontra Sergio Tommasini. Al via il nuovo service per il recupero dei cellulari usati.
Sogni e desideri al mercato dei telefoniKola Alawada, 21 anni, si ripara dalla pioggia sotto la tettoia di un chiosco di accessori per cellulari al Computer village di Lagos, stringendo in mano il suo vecchio telefono con lo schermo rotto. internazionale.it
Gli iPhone di seconda mano dominano il mercato dell'usato: Apple cresce più di SamsungApple continua a essere un punto di riferimento assoluto per il mercato degli smartphone usati e ricondizionati. Per gli iPhone, infatti, si registra una crescita importante nel corso del primo ... hwupgrade.it
Il mercato degli smartphone non sarà più lo stesso e i colossi della tecnologia tremano. Elon Musk ha appena dato il via libera definitivo al Tesla Pi Phone, un dispositivo che promette di cancellare per sempre le bollette telefoniche grazie alla connessione sat facebook
#Pedullà boccia il mercato di gennaio: “Ultimo giorno una Caporetto, più telefoni che contratti” x.com