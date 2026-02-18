Mercato dei telefoni usati esplode scopri perché

Il mercato dei telefoni usati cresce rapidamente, spinto dall’aumento delle richieste durante il ciclo di aggiornamento 2025. Circana e B-Stock segnalano un record di trade-in, con numeri che non si vedevano da anni. Sempre più consumatori preferiscono rivendere il vecchio smartphone per acquistarne uno nuovo a prezzi più bassi. Questa tendenza si registra in molte parti del mondo, anche grazie alla maggiore consapevolezza ambientale. Nei prossimi mesi, il settore continuerà a mostrare segnali di forte espansione.

questo approfondimento analizza l'aumento della domanda di telefoni usati, supportato da dati di Circana e B-Stock che indicano picchi storici nei trade-in durante il ciclo di aggiornamento 2025, con una domanda globale in crescita. domanda di telefoni usati ai massimi storici. andamento globale. secondo i dati di Circana e B-Stock, la richiesta di telefoni usati è ai livelli più elevati mai registrati, soprattutto nel periodo di rinnovo delle famiglie di dispositivi. la domanda non si limita agli usa, ma è estesa a mercati internazionali. la maggioranza dei telefoni scambiati risulta essere proveniente da oltre tre generazioni fa, il che suggerisce una tendenza a trattenere i dispositivi per periodi più lunghi.

