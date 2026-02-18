Simone Biles ha assistito Malinin durante un momento difficile, dopo che lui ha condiviso le sue emozioni. Malinin ha ripetuto più volte “Esatto, esatto” mentre Biles gli offriva consigli su come affrontare la situazione. La ginnasta statunitense ha cercato di aiutarlo ascoltando con attenzione e offrendo parole di supporto. Malinin, visibilmente emozionato, ha trovato conforto nel suo intervento. Questo episodio si è svolto durante una sessione di allenamento, in un momento di confronto tra i due atleti.

“Mentre gli descrivevo quello che, secondo me, stava vivendo e come affrontarlo per andare avanti, lui continuava a ripetere: ‘Esatto, esatto'”. Simone Biles arriva in soccorso di Ilia Malinin. Chi, se non lei che alle Olimpiadi 2021 a Tokyo fu travolta da problemi simili, di natura mentale, che la obbligarono pure a ritirarsi da alcune gare nel corso della competizione. “A un certo punto mi ha detto qualcosa come: ‘ Finalmente qualcuno l’ha detto'”, ha spiegato Simone Biles, che era presente al Forum di Assago venerdì 13 febbraio, quando Malinin fece un’esibizione disastrosa e da favorito assoluto per l’oro finì addirittura ottavo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mentre gli descrivevo quello che stava vivendo, lui continuava a ripetere: ‘Esatto, esatto'”: Biles in soccorso di Malinin

Simone Biles in "soccorso" di Malinin: "Aveva bisogno di sapere che non è solo"Simone Biles ha deciso di intervenire per aiutare il giovane ginnasta Malinin, che stava affrontando un momento difficile dopo un episodio simile a quello di Tokyo 2021.

Perché Lorenzo Musetti si è ritirato con Djokovic: il punteggio esatto, stava dominandoLorenzo Musetti si è ritirato durante il match contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026.