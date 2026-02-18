Meloni e Trump potrebbero incontrarsi alla fine delle Olimpiadi, ma ci sono segnali di un possibile rifiuto da parte di Trump di venire in Italia a causa dei recenti anni di conflitto. La possibilità di un incontro si fa più concreta man mano che si avvicina la chiusura dei Giochi, anche se alcune fonti indicano che Trump potrebbe decidere di non fare il viaggio. La situazione si sta evolvendo in un clima di incertezza, con i due leader pronti a valutare ogni opzione.

ROMA Un allineamento d'astri, ma dopotutto in questi giochi olimpici se n’è contato più d'uno, almeno sulle piste. Calendario alla mano, la chiusura dei giochi d'inverno potrebbe offrire l'occasione di un incontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, un recupero inatteso del mancato ritrovo tra le vette incantate di Davos dove il tycoon a gennaio scorso aveva tenuto a battesimo il Board of peace per Gaza. La questione è contorta, ma basta incrociare qualche variabile per chiarire il quadro. Si parte dall'hockey sul ghiaccio, disciplina amatissima negli States e dove americani e canadesi sono gli ossi duri da battere in pista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni-Trump, possibile incontro alla chiusura delle Olimpiadi. Verso il no alla visita per i ?anni di guerra

Board of Peace, ipotesi incontro Meloni-Trump in Italia per la cerimonia di chiusura delle OlimpiadiGiorgia Meloni ha annullato la sua partecipazione alla prima riunione del Board of Peace a Washington, ma si pensa che possa incontrare Donald Trump in Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

“Si vedranno, loro due…”. Giorgia Meloni e il big della politica, riunione alla cerimonia di chiusura delle OlimpiadiGiorgia Meloni e il leader politico di spicco si incontrano durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si stanno concludendo dopo settimane di eventi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.