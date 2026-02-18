Meloni ‘condivide’ Mattarella su Csm ma diritto di criticare toghe

Il presidente Mattarella ha presieduto per la prima volta una riunione ordinaria del Csm, una scelta che ha sorpreso molti, compresi alcuni membri del governo. La presenza del Capo dello Stato ha suscitato reazioni diverse, anche tra politici di maggioranza. Meloni ha condiviso la posizione di Mattarella, sottolineando che i cittadini hanno il diritto di criticare i giudici. La decisione di Mattarella di partecipare ha acceso discussioni sulla trasparenza e l’indipendenza della magistratura, mentre alcuni osservano che l’evento si è svolto senza preavviso ufficiale.

Roma, 18 feb. (askanews) – La decisione del presidente della Repubblica di presiedere per la prima volta una riunione ordinaria del Csm, dicono da palazzo Chigi, non era stata preventivamente annunciata. Ma il monito di Sergio Mattarella ad abbassare i toni, a "rispettare" l'organo di autogoverno della magistratura "particolarmente da parte delle istituzioni" non arriva del tutto inaspettato, giacché il Quirinale già aveva avuto modo di far recapitare ai piani alti del governo la preoccupazione per la postura che la campagna per il referendum sulla giustizia stava assumendo. Sul piano della comunicazione si decide così di affidare a una nota del Guardasigilli, Carlo Nordio, l'apprezzamento e la condivisione "totale" dell'esortazione del capo dello Stato a "un rispetto vicendevole" specie "in un momento in cui i toni del confronto politico tendono ad esacerbarsi".