Meloni cagna | lo sfregio dei compari di Hannoun Sberleffo a Schlein e alla sinistra che li coccola | una calamità meglio Ghali

Un gruppo di sostenitori di Hannoun ha scritto “Meloni cagna” su una statua pubblica, causando scalpore. La scritta offensiva mira a criticare il premier e riflette il forte clima di tensione tra le diverse fazioni politiche. Questa azione si inserisce in un quadro di scontri verbali e minacce, alimentate anche dal dibattito sulla gestione dell’immigrazione. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che ha scatenato reazioni di condanna da parte di diverse forze politiche. La vicenda si aggiunge a un quadro di crescente aggressività nel paese.

C’è un filo rosso, ferocemente sanguinoso come nel peggior fanatismo, che lega le piazze urlanti dei “pro-Pal” ai salotti della sinistra radical-chic e alle celle di massima sicurezza dove oggi siedono i vertici della rete di Mohammad Hannoun. Perché le carte dell’ inchiesta “Domino” della Procura di Genova non scoperchiano solo un presunto sistema di finanziamento illecito verso Hamas. Ma calano decisamente la maschera e rivelano il vero volto, intriso di odio sociale e disprezzo antropologico degli “accolti”, che i terminali dell’islamismo in Italia nutrono verso le nostre istituzioni. Islamisti intercettati, quanta virulenza (e timore ) sulla premier: «Meloni cagna». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Meloni cagna”: lo sfregio dei compari di Hannoun. Sberleffo a Schlein e alla sinistra che li coccola: una “calamità”, meglio Ghali I criminali che la Sinistra coccola scatenano la guerriglia a Torino: 30 feriti. Meloni: "Lo Stato non arretra"La violenza è esplosa ieri a Torino, dove un gruppo di criminali, secondo quanto riferito, coccolato dalla sinistra, ha scatenato una vera guerriglia. Polemica montata ad arte dalla sinistra: meglio parlare dell’Angelo somigliante a Meloni che dei bravi ragazzi di AskatasunaAdesso si parla di un affresco restaurato a Roma, che mostra un angelo biondo con somiglianze a Giorgia Meloni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La prima pagina del Giornale: le chat choc degli islamisti contro Meloni, lo sfregio dell’Iran al Quirinale, l’ultima speranza per il bimbo col cuore bruciato. La prima pagina del Giornale: le chat choc degli islamisti contro Meloni, lo sfregio dell’Iran al Quirinale, l’ultima speranza per il bimbo col cuore bruciatoL’inchiesta del Giornale sui fondi al terrorismo: Meloni cagna; ministro iraniano strappa la foto di Mattarella; a Napoli arriva un cuore per il bimbo del Monaldi ma ci sono dubbi sul trapianto ... ilgiornale.it Le trame di #Hamas in Italia nelle carte esclusive dell’inchiesta. Gli islamisti intercettati: "#Meloni cagna". E il loro capo prende di mira pure #Mattarella. I palestinesi temono che la premier "si svegli" e scopra i loro traffici. L'imam di Genova: il Colle riceve gli aut facebook