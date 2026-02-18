Meloni attacca i giudici sul risarcimento di 76 mila euro alla Seawatch | Decisione che lascia senza parole
Il premier Meloni critica i giudici per aver stabilito un risarcimento di 76 mila euro alla Seawatch, un’organizzazione che si occupa di soccorso in mare. La decisione, presa dopo diverse inchieste, ha suscitato scalpore tra gli altri politici. Salvini ha definito la sentenza “incredibile”, sottolineando il suo disappunto. La questione riguarda l’obbligo di assistenza ai migranti e le conseguenze di questa sentenza. La discussione si concentra ora sulla responsabilità delle autorità giudiziarie nel caso.
Il Tribunale di Palermo, come ha anticipato l’agenzia Adnkronos, ha stabilito che l'Ong SeaWatch sarà risarcita di 76mila euro per il blocco ingiustamente subito dalla Sea-Watch 3 nel 2019 dopo il caso Rackete. A renderlo noto è la stessa Ong. «Mentre il governo Meloni annuncia il “blocco navale” e attacca le Ong del soccorso in mare - commenta Sea Watch - il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile». Dura arriva la replica, con attacco alla magistratura (proprio nel giorno in cui il capo dello Stato era andato a presiedere il Csm cercando di abbassare i toni dello scontro tra politica e toghe), della premier: «Oggi i giudici prendono un'altra decisione che lascia letteralmente senza parole: hanno condannato lo Stato italiano a risarcire con 76mila euro, sempre degli italiani, la ong proprietaria della nave capitanata dalla Rackete, perché dopo lo speronamento ai danni dei nostri militari l'imbarcazione era stata, giustamente, trattenuta e posta sotto sequestro», ha detto in serata Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
