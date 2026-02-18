Medici dell' ospedale sotto accusa Arci Ravenna | A loro va la nostra solidarietà

Arci Ravenna condanna i sei medici dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, coinvolti in un’indagine sulla falsificazione di certificati medici destinati a migranti irregolari. La loro attività ha suscitato scalpore tra cittadini e organizzazioni, che chiedono trasparenza e responsabilità. La solidarietà dell’associazione si rivolge ai professionisti colpiti, sostenendo che si tratta di un episodio complesso da chiarire. Intanto, le autorità continuano a indagare sui dettagli della vicenda, mentre il personale sanitario si confronta con le accuse.

"Senza entrare nel merito della questione giudiziaria, riteniamo almeno molto grave la "gogna" mediatica che alcuni commentatori hanno già costruito per i sei medici" Anche Arci Ravenna esprime totale solidarietà ai sei medici dell'Ospedale Santa Maria delle Croci, oggetto di attenzione giudiziaria e politica per il presunto rilascio di certificazioni mediche non conformi a migranti irregolari. "Come già autorevoli personalità del mondo sanitario e politico hanno sottolineato in queste ore – commenta Samkhya Spinazzi, presidente provinciale Arci - riteniamo che si tratti di un attacco strumentale, che ha una forte e riprovevole valenza politica.

