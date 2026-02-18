L’Iran ha impiccato alcuni manifestanti mentre negozia con gli Stati Uniti, nel tentativo di mantenere il controllo sulla situazione interna. Le esecuzioni avvengono in un momento in cui Teheran cerca di riaprire un canale di dialogo con Washington sulla questione nucleare. Un ufficiale iraniano ha dichiarato che il governo vuole dimostrare fermezza, anche se i rapporti con gli Stati Uniti restano tesi.

Roma. “I colloqui sul nucleare dipendono dalla capacità degli Stati Uniti di evitare richieste irrealistiche”. Tradotto secondo il Wall Street Journal: gli iraniani vogliono la revoca delle sanzioni in cambio della sospensione dell’arricchimento dell’uranio per tre anni, ma in assenza di un impegno a fermare del tutto il programma atomico la domanda è se sarà sufficiente a soddisfare Donald Trump. Ieri, all’ambasciata dell’Oman a Ginevra, si è svolto il secondo round di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, prima di volare a Teheran ha detto che è stato raggiunto un “accordo di intesa su un insieme di principi guida”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mediazione e repressione: mentre tratta con Trump, l’Iran impicca manifestanti

