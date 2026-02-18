Medagliere Olimpiadi invernali 2026 aggiornato ad oggi

La Norvegia domina ancora il medagliere delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, grazie alle numerose medaglie conquistate nelle ultime gare. L’Italia, nonostante abbia ottenuto più podi, si trova ancora al secondo posto, con alcune atlete che si sono fatte notare nelle discipline di sci e biathlon. La competizione continua e le squadre si preparano alle prossime sfide, con l’obiettivo di migliorare le proprie posizioni. I risultati aggiornati mostrano come la corsa alle medaglie sia ancora aperta.

Il medagliere delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ad oggi, mercoledì 18 gennaio, vede sempre in vetta la Norvegia davanti all'Italia. La spedizione azzurra è già entrata nella storia battendo il precedente record di medaglie fatto segnare a Lillehammer 1994: l'Italia team ha fatto meglio rispetto all'edizione norvegese dei Giochi invernali sia nel numero di ori sia nel numero complessivo di podi. Il medagliere di Milano Cortina. Questa al momento la situazione nel medagliere di Milano Cortina: Norvegia – 32 medaglie (15 oro, 8 argento, 9 bronzo). Italia – 25 medaglie (9 oro, 4 argento, 12 bronzo).